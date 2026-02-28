A Emdec alterou, a partir de 2026, a metodologia utilizada para contabilizar mortes no trânsito em Campinas. A cidade passa a considerar como vítima fatal quem falece em até 30 dias após o sinistro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Até 2025, o município utilizava um critério mais amplo, que incluía óbitos ocorridos até 180 dias depois do acidente. O novo parâmetro está alinhado às normas da Organização Mundial da Saúde, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, do Ministério da Saúde (Programa Vida no Trânsito) e também ao padrão adotado pelo Infosiga, sistema oficial do Estado de São Paulo vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.

Segundo a Emdec, 96% das mortes ocorrem nos primeiros 30 dias após o sinistro. Apenas 4% correspondem a vítimas que falecem entre 31 e 180 dias — média de seis casos por ano. Mesmo sendo um número reduzido, esses registros influenciavam diretamente o cálculo da taxa de óbitos por 100 mil habitantes.