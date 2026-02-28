A Emdec alterou, a partir de 2026, a metodologia utilizada para contabilizar mortes no trânsito em Campinas. A cidade passa a considerar como vítima fatal quem falece em até 30 dias após o sinistro.
Até 2025, o município utilizava um critério mais amplo, que incluía óbitos ocorridos até 180 dias depois do acidente. O novo parâmetro está alinhado às normas da Organização Mundial da Saúde, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, do Ministério da Saúde (Programa Vida no Trânsito) e também ao padrão adotado pelo Infosiga, sistema oficial do Estado de São Paulo vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.
Segundo a Emdec, 96% das mortes ocorrem nos primeiros 30 dias após o sinistro. Apenas 4% correspondem a vítimas que falecem entre 31 e 180 dias — média de seis casos por ano. Mesmo sendo um número reduzido, esses registros influenciavam diretamente o cálculo da taxa de óbitos por 100 mil habitantes.
“Estamos alinhando a forma de analisar as mortes no trânsito à utilizada pela maioria dos municípios paulistas. A mudança permite maior uniformidade e precisão no monitoramento dos indicadores e metas de segurança viária”, afirmou o presidente da Emdec, Vinicius Riverete.
Impacto nos indicadores
Com a metodologia anterior (até 180 dias), Campinas registrava 13,15 óbitos por 100 mil habitantes, ocupando a sexta posição entre cidades paulistas com mais de 400 mil moradores.
Com o novo critério (até 30 dias), o índice passa para 12,65 óbitos por 100 mil habitantes, colocando o município na décima posição no ranking estadual.
A revisão não altera as tendências históricas de aumento ou redução dos óbitos, segundo a empresa, mas promove maior comparabilidade com outras cidades.
Atualização dos dados
A readequação será aplicada gradativamente ao banco histórico de 1999 a 2025. Os registros de mortes ocorridas entre 31 e 180 dias continuarão armazenados para fins históricos, mas deixarão de compor a estatística oficial.
Os dados de 2023 a 2025 já foram recalculados. A expectativa é concluir a atualização da série de 2016 a 2022 até maio e finalizar o período restante (1999 a 2015) até abril de 2027.
Entre as alterações mais recentes:
2024
- Total (vias urbanas + rodovias): de 156 para 150
- Vias urbanas: de 72 para 68
- Rodovias: de 84 para 82
2025
- Total (vias urbanas + rodovias): de 148 para 143
- Vias urbanas: de 76 para 73
- Rodovias: de 70 para 68
Os boletins mensais, relatórios anuais e demais materiais estatísticos serão atualizados. O processo conta com auditoria de especialistas da Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global (BIGRS), parceira do município nas políticas de segurança viária.