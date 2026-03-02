Um empresário do setor de combustíveis foi preso em Campinas durante a deflagração da Operação Sangria, realizada na manhã desta segunda-feira (2), pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. A ação investiga um esquema interestadual de furto clandestino de combustíveis que teria causado prejuízo superior a R$ 5 milhões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação foi conduzida pela 1ª DIG/DEIC/DEINTER 3 de Ribeirão Preto e teve como alvo uma organização criminosa especializada na violação de dutos da Transpetro.

Segundo a polícia, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e presença nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Foram expedidos nove mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão, além de autorizações judiciais para quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático.