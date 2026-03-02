Um empresário do setor de combustíveis foi preso em Campinas durante a deflagração da Operação Sangria, realizada na manhã desta segunda-feira (2), pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. A ação investiga um esquema interestadual de furto clandestino de combustíveis que teria causado prejuízo superior a R$ 5 milhões.
A operação foi conduzida pela 1ª DIG/DEIC/DEINTER 3 de Ribeirão Preto e teve como alvo uma organização criminosa especializada na violação de dutos da Transpetro.
Segundo a polícia, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e presença nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Foram expedidos nove mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão, além de autorizações judiciais para quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático.
Até o momento, sete pessoas foram presas, enquanto dois investigados seguem foragidos.
As diligências ocorreram simultaneamente em Campinas, Paulínia, Leme, Artur Nogueira, Conchal, Ribeirão Preto e Jardinópolis, com apoio operacional também em Minas Gerais e Tocantins.
Entre os alvos de busca estavam duas empresas distribuidoras de combustíveis, suspeitas de integrar a cadeia de escoamento do produto furtado. O empresário preso em Campinas é apontado como integrante desse circuito, o que, segundo a investigação, reforça indícios de inserção do combustível subtraído na cadeia econômica formal.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos mais de dez aparelhos celulares e equipamentos de informática, que passarão por perícia para aprofundamento das apurações.
A Polícia Civil informou que a operação tem como foco o enfrentamento qualificado ao crime organizado, especialmente em delitos que afetam a economia, o abastecimento e a segurança energética.