OPERAÇÃO SANGRIA

Polícia mira furto de combustível e prende empresário em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Governo de SP
Suspeito foi detido em Campinas durante ação da Polícia Civil que apura esquema milionário de furtos de combustíveis.
Um empresário do setor de combustíveis foi preso em Campinas durante a deflagração da Operação Sangria, realizada na manhã desta segunda-feira (2), pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. A ação investiga um esquema interestadual de furto clandestino de combustíveis que teria causado prejuízo superior a R$ 5 milhões.

A operação foi conduzida pela 1ª DIG/DEIC/DEINTER 3 de Ribeirão Preto e teve como alvo uma organização criminosa especializada na violação de dutos da Transpetro.

Segundo a polícia, o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas e presença nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Foram expedidos nove mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão, além de autorizações judiciais para quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático.

Até o momento, sete pessoas foram presas, enquanto dois investigados seguem foragidos.

As diligências ocorreram simultaneamente em Campinas, Paulínia, Leme, Artur Nogueira, Conchal, Ribeirão Preto e Jardinópolis, com apoio operacional também em Minas Gerais e Tocantins.

Entre os alvos de busca estavam duas empresas distribuidoras de combustíveis, suspeitas de integrar a cadeia de escoamento do produto furtado. O empresário preso em Campinas é apontado como integrante desse circuito, o que, segundo a investigação, reforça indícios de inserção do combustível subtraído na cadeia econômica formal.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos mais de dez aparelhos celulares e equipamentos de informática, que passarão por perícia para aprofundamento das apurações.

A Polícia Civil informou que a operação tem como foco o enfrentamento qualificado ao crime organizado, especialmente em delitos que afetam a economia, o abastecimento e a segurança energética.

