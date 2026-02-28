Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual no bairro Ataliba Nogueira, em Itapira. A ação foi realizada por equipes da PM (Polícia Militar) após acionamento por testemunhas que estavam em uma praça da região.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que, ao deixar o filho na escola e retornar para casa, foi abordada por um condutor que dirigia um veículo semelhante ao de um familiar. Ao se aproximar, acreditando se tratar de alguém conhecido, o motorista exibiu as genitais.
A mulher se afastou imediatamente e, ao perceber que outras crianças se dirigiam ao veículo, orientou os menores a entrarem na escola. Em seguida, pediu ajuda a frequentadores de uma praça próxima, que acionaram a Polícia Militar.
Ao ser abordado, o suspeito alegou ser diabético e afirmou ter perdido a cabeça por um momento. Ele disse ainda que teria retirado o órgão genital para coçar, sem intenção de se exibir, e que a mulher teria visto a cena ao passar perto do carro.
O caso foi registrado como importunação sexual e encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.