ITAPIRA

Homem é preso ao mostrar órgão sexual para mulher perto de escola

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Caso foi atendido pela Polícia Militar

Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual no bairro Ataliba Nogueira, em Itapira. A ação foi realizada por equipes da PM (Polícia Militar) após acionamento por testemunhas que estavam em uma praça da região.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que, ao deixar o filho na escola e retornar para casa, foi abordada por um condutor que dirigia um veículo semelhante ao de um familiar. Ao se aproximar, acreditando se tratar de alguém conhecido, o motorista exibiu as genitais.

A mulher se afastou imediatamente e, ao perceber que outras crianças se dirigiam ao veículo, orientou os menores a entrarem na escola. Em seguida, pediu ajuda a frequentadores de uma praça próxima, que acionaram a Polícia Militar.

Ao ser abordado, o suspeito alegou ser diabético e afirmou ter perdido a cabeça por um momento. Ele disse ainda que teria retirado o órgão genital para coçar, sem intenção de se exibir, e que a mulher teria visto a cena ao passar perto do carro.

O caso foi registrado como importunação sexual e encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.

