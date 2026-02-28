Um homem foi preso em flagrante por importunação sexual no bairro Ataliba Nogueira, em Itapira. A ação foi realizada por equipes da PM (Polícia Militar) após acionamento por testemunhas que estavam em uma praça da região.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima contou aos policiais que, ao deixar o filho na escola e retornar para casa, foi abordada por um condutor que dirigia um veículo semelhante ao de um familiar. Ao se aproximar, acreditando se tratar de alguém conhecido, o motorista exibiu as genitais.

A mulher se afastou imediatamente e, ao perceber que outras crianças se dirigiam ao veículo, orientou os menores a entrarem na escola. Em seguida, pediu ajuda a frequentadores de uma praça próxima, que acionaram a Polícia Militar.