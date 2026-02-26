A equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Campinas esclareceu um caso de morte violenta ocorrido em 25 de janeiro de 2020, na Estrada Benedito Nardes, em Sousas, distrito de Campinas. Na ocasião, Ricardo Luiz Nolasco Lopes, de 56 anos, foi morto a tiros enquanto estava no banco do passageiro do carro conduzido por sua filha, Giovana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O caso havia sido registrado inicialmente como latrocínio, após a filha relatar que o atirador teria anunciado um assalto e levado R$ 300. Apesar das diligências realizadas à época, o inquérito foi encaminhado à Justiça sem identificação do autor.

Com a reanálise do procedimento, a Polícia Civil entendeu que novas apurações eram necessárias, principalmente diante da quantidade de disparos e do uso de mais de uma arma de fogo. As investigações passaram a focar em Ernandes, então companheiro de Giovana na época do crime. Ele havia prestado depoimento, mas deixou de comparecer a novas intimações.