A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, responsável pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, está com 44 vagas abertas para diferentes funções. As oportunidades contemplam áreas operacionais, administrativas e técnicas.
Entre os cargos disponíveis estão bombeiro de aeródromo, operador de empilhadeira, assistente de manutenção, técnico em manutenção e auxiliar de processos logísticos, além de vagas de estágio.
Os interessados devem encaminhar currículo atualizado para o e-mail trabalheconosco@viracopos.com, informando no campo assunto o nome da vaga pretendida. Neste primeiro momento, não é necessário anexar outros documentos além do currículo.
Alerta contra golpes
A concessionária reforça que não cobra qualquer taxa para participação em processos seletivos ou realização de exames médicos. As vagas são divulgadas exclusivamente nos canais oficiais do aeroporto, como a página institucional no LinkedIn.
Destaques e requisitos
O processo seletivo contempla diferentes níveis de formação:
Estágio
- Manutenção (cursando técnico em elétrica, mecânica ou mecatrônica; Pacote Office intermediário)
- Qualidade (cursando Administração ou Engenharia de Produção; Pacote Office intermediário)
Nível médio/técnico
- Meio Oficial de Manutenção (ensino médio; desejável experiência em manutenção mecânica)
- Operador de Sistemas e TI (ensino médio completo ou superior em andamento; Pacote Office intermediário)
Bombeiro de Aeródromo
- Ensino médio completo
- Aprovação no curso de Habilitação de Bombeiro de Aeródromo, conforme RBAC 153.417-1
Relação de vagas (44)
- Analista de Almoxarifado (1)
- Assistente Administrativo (3)
- Assistente de Operações 1 (3)
- Assistente de Segurança (2)
- Assistente de Segurança – exclusiva para PCD (1)
- Auxiliar de Manutenção (1)
- Auxiliar de Manutenção Eletrônica (2)
- Auxiliar de Processos Logísticos (7)
- Bombeiro de Aeródromo (5)
- Carpinteiro de Carga Aérea (1)
- Eletricista Força Controle (1)
- Estagiário de Manutenção (1)
- Estágio de Qualidade (1)
- Meio Oficial de Manutenção (2)
- Oficial de Manutenção (2)
- Operador de Empilhadeira (3)
- Operador de Processos Logísticos I (5)
- Operador de Sistemas e TI (1)
- Técnico em Manutenção (2)
As oportunidades abrangem tanto funções administrativas quanto atividades ligadas à operação aeroportuária e logística de cargas, setor estratégico em Viracopos.