A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, responsável pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, está com 44 vagas abertas para diferentes funções. As oportunidades contemplam áreas operacionais, administrativas e técnicas.

Entre os cargos disponíveis estão bombeiro de aeródromo, operador de empilhadeira, assistente de manutenção, técnico em manutenção e auxiliar de processos logísticos, além de vagas de estágio.

Os interessados devem encaminhar currículo atualizado para o e-mail trabalheconosco@viracopos.com, informando no campo assunto o nome da vaga pretendida. Neste primeiro momento, não é necessário anexar outros documentos além do currículo.

Alerta contra golpes