EMPREGO EM VIRACOPOS

Viracopos anuncia 44 vagas; veja cargos e como enviar currículo

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/ABV
Aeroporto de Campinas abre 44 vagas em diversas áreas; empresa alerta para golpes e reforça que não cobra taxas.
A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, responsável pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, está com 44 vagas abertas para diferentes funções. As oportunidades contemplam áreas operacionais, administrativas e técnicas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Entre os cargos disponíveis estão bombeiro de aeródromo, operador de empilhadeira, assistente de manutenção, técnico em manutenção e auxiliar de processos logísticos, além de vagas de estágio.

Os interessados devem encaminhar currículo atualizado para o e-mail trabalheconosco@viracopos.com, informando no campo assunto o nome da vaga pretendida. Neste primeiro momento, não é necessário anexar outros documentos além do currículo.

Alerta contra golpes

A concessionária reforça que não cobra qualquer taxa para participação em processos seletivos ou realização de exames médicos. As vagas são divulgadas exclusivamente nos canais oficiais do aeroporto, como a página institucional no LinkedIn.

Destaques e requisitos

O processo seletivo contempla diferentes níveis de formação:

Estágio

  • Manutenção (cursando técnico em elétrica, mecânica ou mecatrônica; Pacote Office intermediário)
  • Qualidade (cursando Administração ou Engenharia de Produção; Pacote Office intermediário)

Nível médio/técnico

  • Meio Oficial de Manutenção (ensino médio; desejável experiência em manutenção mecânica)
  • Operador de Sistemas e TI (ensino médio completo ou superior em andamento; Pacote Office intermediário)

Bombeiro de Aeródromo

  • Ensino médio completo
  • Aprovação no curso de Habilitação de Bombeiro de Aeródromo, conforme RBAC 153.417-1

Relação de vagas (44)

  • Analista de Almoxarifado (1)
  • Assistente Administrativo (3)
  • Assistente de Operações 1 (3)
  • Assistente de Segurança (2)
  • Assistente de Segurança – exclusiva para PCD (1)
  • Auxiliar de Manutenção (1)
  • Auxiliar de Manutenção Eletrônica (2)
  • Auxiliar de Processos Logísticos (7)
  • Bombeiro de Aeródromo (5)
  • Carpinteiro de Carga Aérea (1)
  • Eletricista Força Controle (1)
  • Estagiário de Manutenção (1)
  • Estágio de Qualidade (1)
  • Meio Oficial de Manutenção (2)
  • Oficial de Manutenção (2)
  • Operador de Empilhadeira (3)
  • Operador de Processos Logísticos I (5)
  • Operador de Sistemas e TI (1)
  • Técnico em Manutenção (2)

As oportunidades abrangem tanto funções administrativas quanto atividades ligadas à operação aeroportuária e logística de cargas, setor estratégico em Viracopos.

