Um idoso de 67 anos, identificado como Raul Grosso Penteado, foi assassinado a tiros às margens da Rodovia João Herrmann Neto (SP-133), em Cosmópolis. O caso aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira (26), e o autor do crime foi preso.

De acordo com testemunhas, uma caminhonete preta se aproximou da vítima e, em seguida, efetuou diversos disparos. Ao menos 15 tiros teriam sido disparados contra Raul, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Cerca de 30 minutos após o crime, a PM (Polícia Militar) prendeu um suspeito, que confessou a autoria do homicídio. Com ele, os agentes apreenderam a arma utilizada no crime, uma pistola calibre .380, além de munições.