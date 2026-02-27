A concorrência que vai definir o futuro do transporte coletivo de Campinas reúne empresas que já operam em diversas cidades do Estado e até fora dele, conforme a Ata da Sessão Pública que o Portal Sampi Campinas teve acesso. A disputa, conduzida pela administração municipal, envolve dois lotes operacionais e contratos estimados em cerca de R$ 11 bilhões ao longo de 15 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A licitação que vai desenhar o transporte de Campinas pelos próximos 15 anos não é apenas uma briga local; é um tabuleiro onde jogam conglomerados da mobilidade nacional. A disputa na B3 revelou um mapa de operadores que conectam a cidade à capital paulista, ao Rio de Janeiro e até ao Sul do país. De grupos tradicionais de Campinas e região a consórcios com tentáculos em Santa Catarina, as empresas agora aguardam a análise financeira para saber quem terá a chave do sistema até 2041.

São seis propostas apresentadas. Uma das empresas disputa os dois lotes. Em outros casos, há companhias que aparecem em consórcios diferentes, com estruturas societárias interligadas.

SANCETUR: INTERIOR, LITORAL E RIO DE JANEIRO