Um problema na rede elétrica provocou princípio de incêndio no Centro de Educação Infantil (CEI) Regente Feijó, na Vila Boa Vista, em Campinas, na manhã desta sexta-feira (27). As aulas foram suspensas e ninguém ficou ferido.
O incidente ocorreu por volta das 6h, antes da entrada dos alunos. Parte do telhado e uma parede do pátio foram atingidas.
Equipes da Secretaria Municipal de Educação de Campinas acionaram manutenção para avaliar os danos e iniciar os reparos. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo esteve no local para garantir a segurança da área. A CPFL Energia também foi comunicada para verificar a rede elétrica externa.
A direção da unidade entrou em contato com pais e responsáveis para informar a suspensão das aulas. A data de retorno será comunicada após a conclusão dos reparos e avaliação das condições estruturais.
O CEI Regente Feijó atende 169 crianças dos agrupamentos 2 e 3 da educação infantil.