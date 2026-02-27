Um problema na rede elétrica provocou princípio de incêndio no Centro de Educação Infantil (CEI) Regente Feijó, na Vila Boa Vista, em Campinas, na manhã desta sexta-feira (27). As aulas foram suspensas e ninguém ficou ferido.

O incidente ocorreu por volta das 6h, antes da entrada dos alunos. Parte do telhado e uma parede do pátio foram atingidas.

Equipes da Secretaria Municipal de Educação de Campinas acionaram manutenção para avaliar os danos e iniciar os reparos. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo esteve no local para garantir a segurança da área. A CPFL Energia também foi comunicada para verificar a rede elétrica externa.