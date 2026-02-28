A Educação de Campinas concentra, em 2026, a maior fatia do orçamento municipal, com quase R$ 2,7 bilhões, e atende quase 60 mil alunos na rede. Mesmo com o peso financeiro da pasta, os indicadores de alfabetização acenderam um alerta: 41% das crianças estão alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, segundo o Inep. Foi a partir desse cenário que a secretária municipal de Educação, Patrícia Adolf Lutz, afirmou que a rede precisa “corrigir rotas” e detalhou, em entrevista ao FPX Cast/PodConecta, quais decisões pretende priorizar para reorganizar a condução pedagógica, sustentar metas de evolução e melhorar o aprendizado nos anos iniciais. Oriunda da rede estadual de educação, Patrícia Adolf Lutz assumiu a pasta em outubro do ano passado no lugar de José Tadeu Jorge, ex-reitor da Unicamp, que ocupava o cargo desde o primeiro mandato de Dário Saadi (Republicanos).

Ao explicar o que quis dizer com “correção de rotas”, a nova secretária defendeu que a expressão não representa ruptura com o que já foi construído, mas a necessidade de alinhamento de toda a rede para um mesmo destino. “Quando a gente fala em correção de rotas, talvez seja porque nós precisamos ir para o mesmo ponto”, afirmou. Para ela, o tema estruturante de 2026 é a equidade, entendida como a oferta de ferramentas que permitam atender especificidades sem abrir mão de expectativas comuns de aprendizagem. Nesse contexto, Patrícia apontou como eixo central a atualização das diretrizes curriculares. “A correção da rota é trazer a atualização dessas diretrizes, o que é preciso desenvolver nos alunos”, disse, ao explicar que currículo significa a expectativa do que deve ser aprendido em cada ano escolar. Para tornar isso operacional no cotidiano das unidades, ela afirmou que a Secretaria está “entregando uma “bússola”” para professores e gestores, com um norte comum. “Tem um norte, a gente precisa chegar lá, a gente precisa desenvolver no aluno aquilo”, declarou, destacando que metodologias podem variar de acordo com cada realidade, desde que o objetivo seja compartilhado.

Lutz afirmou que a rede municipal é bem formada e que um dos desafios, diante do tamanho do sistema, é a comunicação e a padronização do “ponto de chegada” da sala de aula. “O desafio é esse, é a comunicação… daquilo que se é dito e aquilo que se é entendido”, afirmou. Como base para isso, citou a adesão da Secretaria, em agosto de 2025, ao Pacto pela Recomposição das Aprendizagens, do MEC, voltado a recuperar habilidades e organizar objetivos por etapa. Na entrevista, ela detalhou que o programa oferece uma matriz com metas por trimestre e por série. “Está prontinho numa matriz, numa tabela para o professor, porque ele sabe que ele tem que chegar”, disse, sustentando que a metodologia é escolha do professor, mas a ferramenta define com clareza o que precisa ser alcançado.