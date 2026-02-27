A Prefeitura de Campinas decidiu manter seis parques públicos e a Mata de Santa Genebra fechados nesta sexta-feira (27). A medida atinge espaços da região Norte, onde o acumulado de chuvas chegou a 123,7 milímetros em 72 horas.
As áreas estão com visitação suspensa desde quinta-feira (26). A situação será reavaliada neste sábado (28).
O fechamento segue o que determina o Decreto nº 24.175/2025, que regulamenta a Operação Chuvas de Verão. A norma estabelece que áreas verdes devem ser interditadas quando o volume de chuva ultrapassa 80 milímetros em 72 horas, como medida preventiva.
Permanecem fechados:
- Bosque Parque da Mata
- Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci
- Bosque dos Alemães
- Bosque dos Italianos
- Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho
- Pedreira do Chapadão – Praça Ulisses Guimarães
- Mata de Santa Genebra
A Mata de Santa Genebra também segue sem atividades. Eventos previstos para o local serão remarcados.
Já o Bosque Ferdinando Tilli, no Parque Valença, na região Noroeste, foi reaberto. Na área, o acumulado ficou em 78,5 milímetros em 72 horas, abaixo do limite estabelecido pelo decreto.
Os demais parques da cidade funcionam normalmente.