CHUVAS DE VERÃO

Parques de Campinas seguem fechados após 123 mm de chuva

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Região Norte acumula 123,7 mm em 72 horas e mantém parques e Mata de Santa Genebra fechados.
A Prefeitura de Campinas decidiu manter seis parques públicos e a Mata de Santa Genebra fechados nesta sexta-feira (27). A medida atinge espaços da região Norte, onde o acumulado de chuvas chegou a 123,7 milímetros em 72 horas.

As áreas estão com visitação suspensa desde quinta-feira (26). A situação será reavaliada neste sábado (28).

O fechamento segue o que determina o Decreto nº 24.175/2025, que regulamenta a Operação Chuvas de Verão. A norma estabelece que áreas verdes devem ser interditadas quando o volume de chuva ultrapassa 80 milímetros em 72 horas, como medida preventiva.

Permanecem fechados:

  • Bosque Parque da Mata
  • Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci
  • Bosque dos Alemães
  • Bosque dos Italianos
  • Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho
  • Pedreira do Chapadão – Praça Ulisses Guimarães
  • Mata de Santa Genebra

A Mata de Santa Genebra também segue sem atividades. Eventos previstos para o local serão remarcados.

Já o Bosque Ferdinando Tilli, no Parque Valença, na região Noroeste, foi reaberto. Na área, o acumulado ficou em 78,5 milímetros em 72 horas, abaixo do limite estabelecido pelo decreto.

Os demais parques da cidade funcionam normalmente.

