A Prefeitura de Campinas decidiu manter seis parques públicos e a Mata de Santa Genebra fechados nesta sexta-feira (27). A medida atinge espaços da região Norte, onde o acumulado de chuvas chegou a 123,7 milímetros em 72 horas.

As áreas estão com visitação suspensa desde quinta-feira (26). A situação será reavaliada neste sábado (28).

O fechamento segue o que determina o Decreto nº 24.175/2025, que regulamenta a Operação Chuvas de Verão. A norma estabelece que áreas verdes devem ser interditadas quando o volume de chuva ultrapassa 80 milímetros em 72 horas, como medida preventiva.