A Prefeitura de Campinas começa a aplicar, a partir de março, as regras da Lei Complementar nº 226, conhecida como “Lei do Descongela”, que restabelece a contagem do tempo de serviço suspensa durante a pandemia de Covid-19.

A medida vai beneficiar 6.942 servidores com impacto no Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e outros 302 na chamada 6ª parte. O custo estimado para os cofres municipais é de aproximadamente R$ 17 milhões por ano.

Os critérios foram apresentados pelo vice-prefeito Wanderley de Almeida ao Sindicato dos Servidores Municipais de Campinas. Segundo a administração, os novos valores passam a ser considerados desde a vigência da lei federal sancionada em janeiro deste ano, com reflexos na folha de pagamento a partir de março. Em abril, os servidores devem receber o retroativo referente a janeiro e fevereiro.