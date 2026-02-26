Ricardo Machado de Souza, acusado de matar a facadas a ex-mulher Naiara de Souza Lopes, de 33 anos, moradora de Artur Nogueira, se entregou no início da noite de quarta-feira (25), em uma delegacia de Campinas. O crime ocorreu no dia 30 de janeiro de 2026.

O homicídio aconteceu na residência da vítima, na Rua Alcindo Boer, no Jardim Saciloto II. Segundo as primeiras informações da polícia, o ataque teria ocorrido na presença de um dos filhos do casal.

Testemunhas relataram que, por volta da meia-noite, ouviram gritos vindos do imóvel. Ao verificarem a situação, avistaram o homem com o corpo coberto de sangue.