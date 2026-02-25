A presença de radares no trânsito de Campinas tem sido solicitada pela própria população. Levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC) aponta que 135 pedidos de instalação de fiscalização eletrônica foram registrados entre 2024 e 2025.
Foram 60 solicitações em 2024 e 75 em 2025. Do total, 21 pedidos (15,6%) partiram do Legislativo, que formaliza demandas encaminhadas por moradores. Os demais chegaram pelos canais oficiais da Prefeitura e da Emdec.
Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, os equipamentos têm papel preventivo e contribuem para a redução de sinistros e mortes no trânsito. Ele destaca que o volume de pedidos demonstra reconhecimento da população sobre a função dos radares. "Alvo de críticas por aqueles que desrespeitam os limites de velocidade e avançam semáforos, os radares exercem, na verdade, um importante papel na prevenção de sinistros (acidentes) e mortes no trânsito". afirmou.
Vias mais solicitadas
De acordo com o balanço, 10 vias concentraram 28% dos pedidos (38 solicitações) no período analisado. As avenidas Ruy Rodriguez e John Boyd Dunlop (JBD) lideram o ranking.
Em 2024, as vias mais demandadas foram:
- Av. Ruy Rodriguez – 9 pedidos
- Av. Camucim – 6
- Av. Dr. Pedro Salomão José Kassab (marginal Piçarrão) – 3
- Av. John Boyd Dunlop – 2
- Av. Orosimbo Maia – 2
- Estrada Municipal Dona Isabel Fragoso Ferrão (CAM-127) – 2
- Rua Willian Booth – 2
Em 2025, o ranking foi:
- Av. John Boyd Dunlop – 3
- Av. Ruy Rodriguez – 3
- Av. Ana Beatriz Bierrembach – 2
- Av. Comendador Aladino Selmi – 2
- Rua General Osório – 2
A cidade conta atualmente com 144 pontos ativos de fiscalização eletrônica: 76 em semáforos (para avanço do sinal vermelho, parada sobre faixa e velocidade) e 68 radares fixos de velocidade.
Nos últimos cinco anos, a Emdec recebeu mais de 350 solicitações para instalação de novos equipamentos. O pico ocorreu em 2023, com 132 pedidos.
Multas representam menos de 1%
Em 2025, foram registradas 799.016 infrações de trânsito em Campinas. Destas, 570.351 (71,4%) foram identificadas por radares. Apesar do número absoluto, isso representa apenas 0,06% das 936 milhões de passagens de veículos pelos pontos fiscalizados.
O excesso de velocidade foi a infração mais frequente no ano passado, com 452.408 registros (56,6%). Entre 43 sinistros fatais analisados em vias urbanas, 15 (35%) tiveram como fator associado a velocidade excessiva.
Também foram processadas quase 118 mil infrações por avanço semafórico ou parada sobre a faixa de pedestres.
A estratégia recente da Emdec incluiu o remanejamento de dez pontos de fiscalização em 2024 e 2025, principalmente no entorno de terminais e estações do BRT.