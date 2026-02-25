A presença de radares no trânsito de Campinas tem sido solicitada pela própria população. Levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC) aponta que 135 pedidos de instalação de fiscalização eletrônica foram registrados entre 2024 e 2025.

Foram 60 solicitações em 2024 e 75 em 2025. Do total, 21 pedidos (15,6%) partiram do Legislativo, que formaliza demandas encaminhadas por moradores. Os demais chegaram pelos canais oficiais da Prefeitura e da Emdec.

Segundo o presidente da Emdec, Vinicius Riverete, os equipamentos têm papel preventivo e contribuem para a redução de sinistros e mortes no trânsito. Ele destaca que o volume de pedidos demonstra reconhecimento da população sobre a função dos radares. "Alvo de críticas por aqueles que desrespeitam os limites de velocidade e avançam semáforos, os radares exercem, na verdade, um importante papel na prevenção de sinistros (acidentes) e mortes no trânsito". afirmou.

Vias mais solicitadas