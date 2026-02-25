A licitação que vai definir o novo modelo do transporte coletivo de Campinas entrou em fase decisiva nesta quarta-feira (25), com a entrega dos envelopes na sede da B3, no centro da capital paulista. Ao todo, foram protocoladas seis propostas apresentadas por cinco grupos econômicos interessados na concessão.

Participam do certame o Consórcio Andorinha, Consórcio Grande Campinas, Consórcio Mov Campinas, Consórcio VCP Mobilidade e a empresa Sancetur. Um dos grupos apresentou propostas para os dois lotes, o que elevou o número total de ofertas.

A entrega da documentação ocorreu entre 10h e 12h. Às 12h30 teve início a abertura do Envelope 1, contendo credenciais e garantias financeiras das proponentes. A sessão foi acompanhada por integrantes da comissão de licitação, representantes da Secretaria de Transportes, da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), da Secretaria de Administração, da Procuradoria-Geral do Município e pela imprensa. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela TV B3.

Dois lotes e disputa separada