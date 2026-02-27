Um casal foi abordado por policiais militares enquanto trafegava em uma motocicleta sem placa pela Avenida Marginal, na região da Vila Real, em Hortolândia. O veículo seguia na contramão quando chamou a atenção da equipe durante patrulhamento de rotina.

Durante a abordagem, o condutor confessou ter comprado a moto por R$ 1,2 mil, por meio de um aplicativo de vendas, sem qualquer documentação. Ele afirmou não saber da origem ilícita do veículo. No entanto, ao consultar o número do chassi, os agentes descobriram que a motocicleta havia sido roubada em Campinas.

Diante da situação, o casal foi levado ao plantão policial. A passageira prestou depoimento como testemunha e foi liberada. Já o condutor permaneceu preso e está à disposição da Justiça.