ATENÇÃO MOTORISTA

SP-101 interditada: Erosão de 5 metros abre cratera na pista

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Afundamento de até 5 metros interdita totalmente pista no km 7, sentido Leste, em Hortolândia.
Uma erosão provocou a interdição total da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, na madrugada desta quinta-feira (26), em Hortolândia.

O problema foi identificado às 1h51, no km 7, sentido Leste. Segundo a concessionária Rodovias do Tietê, a inspeção constatou uma erosão nas faixas de domínio provocada por tubulação de água pluvial, que causou o afundamento de aproximadamente 4 a 5 metros de largura nas faixas 1 e 2.

Diante do risco estrutural, houve bloqueio total das faixas e do acostamento no sentido Leste, com desvio implantado para a pista marginal na altura do próprio km 7. Às 1h54, equipes técnicas já estavam a caminho do local para atendimento da ocorrência.

Por volta das 5h41, um caminhão-pipa realizava a lavagem da pista. Até a última atualização, não havia registro de vítimas nem de veículos envolvidos, e também não foram informados congestionamentos significativos.

A rodovia permanece totalmente interditada no sentido Leste até a conclusão das avaliações técnicas e dos reparos necessários para garantir a segurança dos motoristas.

