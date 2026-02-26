Uma erosão provocou a interdição total da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, na madrugada desta quinta-feira (26), em Hortolândia.

O problema foi identificado às 1h51, no km 7, sentido Leste. Segundo a concessionária Rodovias do Tietê, a inspeção constatou uma erosão nas faixas de domínio provocada por tubulação de água pluvial, que causou o afundamento de aproximadamente 4 a 5 metros de largura nas faixas 1 e 2.

Diante do risco estrutural, houve bloqueio total das faixas e do acostamento no sentido Leste, com desvio implantado para a pista marginal na altura do próprio km 7. Às 1h54, equipes técnicas já estavam a caminho do local para atendimento da ocorrência.