A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) iniciam nesta segunda-feira, 2 de março, uma campanha educativa de trânsito dentro da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo. A ação prevê a distribuição de “multas morais” como forma de orientação a motoristas que estacionarem de maneira irregular.

A iniciativa atende a um contrato firmado entre as instituições para viabilizar ações de fiscalização e controle de tráfego dentro do campus. O objetivo é reforçar a segurança viária, prevenir sinistros e ampliar o respeito às normas de circulação e estacionamento.

Fase educativa

Entre os dias 2 e 13 de março, em dias úteis, agentes educadores da Emdec e profissionais da Secretaria de Vivência nos Campi vão abordar a comunidade universitária. Durante esse período, não haverá autuação formal. Em vez disso, será fixada nos veículos irregulares uma multa simbólica, acompanhada de orientações sobre a legislação de trânsito.