01 de março de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRÂNSITO NA UNICAMP

Unicamp: Emdec inicia 'multa moral' antes de punição no campus

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Unicamp
Campanha educativa começa com “multas morais”; fiscalização efetiva no campus terá início no dia 16.
Campanha educativa começa com “multas morais”; fiscalização efetiva no campus terá início no dia 16.

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) iniciam nesta segunda-feira, 2 de março, uma campanha educativa de trânsito dentro da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo. A ação prevê a distribuição de “multas morais” como forma de orientação a motoristas que estacionarem de maneira irregular.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A iniciativa atende a um contrato firmado entre as instituições para viabilizar ações de fiscalização e controle de tráfego dentro do campus. O objetivo é reforçar a segurança viária, prevenir sinistros e ampliar o respeito às normas de circulação e estacionamento.

Fase educativa

Entre os dias 2 e 13 de março, em dias úteis, agentes educadores da Emdec e profissionais da Secretaria de Vivência nos Campi vão abordar a comunidade universitária. Durante esse período, não haverá autuação formal. Em vez disso, será fixada nos veículos irregulares uma multa simbólica, acompanhada de orientações sobre a legislação de trânsito.

Também estão previstas a distribuição de folhetos, instalação de faixas em pontos estratégicos e mensagem alusiva à campanha no arco de entrada da universidade.

As equipes atuarão em diferentes horários e locais, como o quadrilátero entre as vias 06 de Agosto e Oswaldo Cruz, avenidas Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira e Oswaldo Cruz, além das ruas Alexander Fleming, Carlos Chagas, Vital Brasil e Albert Sabin.

Fiscalização começa dia 16

A partir de 16 de março, terá início a fiscalização efetiva. Dois agentes da mobilidade urbana irão atuar no campus, dentro do período entre 7h e 19h, conforme disponibilidade operacional.

Serão monitoradas situações como:

  • Estacionamento irregular
  • Uso indevido de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência
  • Desrespeito à sinalização vertical e horizontal
  • Parada sobre faixa de pedestres ou em rampas de acessibilidade

Caso a irregularidade seja constatada em área devidamente sinalizada, haverá autuação conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

A área de fiscalização não inclui polos geradores de tráfego internos da universidade.

Ocorrências no campus

Segundo a Secretaria de Vivência nos Campi, em 2025 o interior da universidade registrou média de 12 ocorrências mensais, incluindo atropelamentos e sinistros com e sem vítimas.

Como solicitar fiscalização

A comunidade pode acionar a Emdec pelo telefone 118, que funciona 24 horas. Também estão disponíveis o WhatsApp (19 3731-2910) e o canal digital Fale Conosco no portal da empresa.

A proposta, segundo as instituições, é ampliar a segurança viária no campus e reduzir comportamentos de risco, antes da aplicação definitiva das penalidades.

Comentários

Comentários