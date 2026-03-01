A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) iniciam nesta segunda-feira, 2 de março, uma campanha educativa de trânsito dentro da Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, em Barão Geraldo. A ação prevê a distribuição de “multas morais” como forma de orientação a motoristas que estacionarem de maneira irregular.
A iniciativa atende a um contrato firmado entre as instituições para viabilizar ações de fiscalização e controle de tráfego dentro do campus. O objetivo é reforçar a segurança viária, prevenir sinistros e ampliar o respeito às normas de circulação e estacionamento.
Fase educativa
Entre os dias 2 e 13 de março, em dias úteis, agentes educadores da Emdec e profissionais da Secretaria de Vivência nos Campi vão abordar a comunidade universitária. Durante esse período, não haverá autuação formal. Em vez disso, será fixada nos veículos irregulares uma multa simbólica, acompanhada de orientações sobre a legislação de trânsito.
Também estão previstas a distribuição de folhetos, instalação de faixas em pontos estratégicos e mensagem alusiva à campanha no arco de entrada da universidade.
As equipes atuarão em diferentes horários e locais, como o quadrilátero entre as vias 06 de Agosto e Oswaldo Cruz, avenidas Prefeito José Roberto Magalhães Teixeira e Oswaldo Cruz, além das ruas Alexander Fleming, Carlos Chagas, Vital Brasil e Albert Sabin.
Fiscalização começa dia 16
A partir de 16 de março, terá início a fiscalização efetiva. Dois agentes da mobilidade urbana irão atuar no campus, dentro do período entre 7h e 19h, conforme disponibilidade operacional.
Serão monitoradas situações como:
- Estacionamento irregular
- Uso indevido de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência
- Desrespeito à sinalização vertical e horizontal
- Parada sobre faixa de pedestres ou em rampas de acessibilidade
Caso a irregularidade seja constatada em área devidamente sinalizada, haverá autuação conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
A área de fiscalização não inclui polos geradores de tráfego internos da universidade.
Ocorrências no campus
Segundo a Secretaria de Vivência nos Campi, em 2025 o interior da universidade registrou média de 12 ocorrências mensais, incluindo atropelamentos e sinistros com e sem vítimas.
Como solicitar fiscalização
A comunidade pode acionar a Emdec pelo telefone 118, que funciona 24 horas. Também estão disponíveis o WhatsApp (19 3731-2910) e o canal digital Fale Conosco no portal da empresa.
A proposta, segundo as instituições, é ampliar a segurança viária no campus e reduzir comportamentos de risco, antes da aplicação definitiva das penalidades.