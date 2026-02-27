O Tribunal do Júri de Artur Nogueira condenou, na noite de quinta-feira (26), Marcos Antônio de Barros a 40 anos de reclusão pelo assassinato da companheira, Solange da Silva, ocorrido em outubro de 2024. O réu responderá pelo crime de feminicídio em regime fechado.
O julgamento, que teve início às 11h na Câmara Municipal, estendeu-se por horas e contou com a oitiva de testemunhas de acusação e defesa. O veredicto foi anunciado por volta das 20h.
Durante seu depoimento, Marcos confessou o homicídio, mas alegou ter agido sob violenta emoção após ter sido provocado pela vítima. A tese, no entanto, não foi acatada pelos jurados.
O caso
O feminicídio aconteceu no dia 26 de outubro do ano passado, em uma chácara localizada na zona rural de Artur Nogueira. Solange da Silva, de 50 anos, foi morta com golpes de faca desferidos contra o pescoço. De acordo com a perícia da Polícia Civil, o corpo da vítima apresentava sinais de luta corporal.
Após o ataque, o agressor inicialmente afirmou que se entregaria, mas fugiu do imóvel antes da chegada de familiares e da polícia. Quando os agentes chegaram ao local, outras pessoas que estavam na chácara tentaram negar que Marcos estivesse no imóvel. Horas depois, ele se apresentou na Delegacia de Limeira, onde permaneceu preso.