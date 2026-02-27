A Caravela instalada na Lagoa do Taquaral, no Parque Portugal, voltou a receber visitantes nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, após passar por manutenção preventiva. A intervenção incluiu pintura completa, aplicação de verniz e reparos no madeiramento, executados pela equipe do Departamento de Parques e Jardins, ligado à Secretaria de Serviços Públicos.
Foram utilizados 58 galões de tinta, 20 galões de verniz e 10 metros cúbicos de madeira na recuperação da estrutura. Com a conclusão dos trabalhos, a Caravela retoma o atendimento ao público de sexta a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Escolas interessadas podem agendar visitas previamente.
O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, destacou que a manutenção periódica é necessária para garantir a preservação da estrutura. “Como a Caravela fica ao ar livre, exposta à incidência de raios solares, chuva e ventos, é natural que passe por manutenção de rotina para que seja preservada”, afirmou.
A atração estava fechada desde 7 de outubro de 2025. O cronograma inicial previa a conclusão em novembro, mas o período chuvoso exigiu ajustes no calendário, já que os serviços externos dependiam de tempo seco para assegurar qualidade e segurança na execução.
A Caravela é uma réplica da embarcação utilizada por Pedro Álvares Cabral na chegada ao Brasil, em 1500, e integra o parque desde 1973. Ao longo das décadas, tornou-se um dos pontos mais fotografados da cidade. Até 2013, a estrutura permanecia na água. Após anos de desgaste, passou por restauração completa, finalizada em 2014, e desde então está instalada em um deque seco, permitindo visitação interna e vista panorâmica da lagoa.
A Lagoa do Taquaral funciona diariamente, das 6h às 21h, e fica na Avenida Heitor Penteado, s/nº, no Parque Taquaral.