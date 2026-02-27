A Caravela instalada na Lagoa do Taquaral, no Parque Portugal, voltou a receber visitantes nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, após passar por manutenção preventiva. A intervenção incluiu pintura completa, aplicação de verniz e reparos no madeiramento, executados pela equipe do Departamento de Parques e Jardins, ligado à Secretaria de Serviços Públicos.

Foram utilizados 58 galões de tinta, 20 galões de verniz e 10 metros cúbicos de madeira na recuperação da estrutura. Com a conclusão dos trabalhos, a Caravela retoma o atendimento ao público de sexta a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Escolas interessadas podem agendar visitas previamente.

O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, destacou que a manutenção periódica é necessária para garantir a preservação da estrutura. “Como a Caravela fica ao ar livre, exposta à incidência de raios solares, chuva e ventos, é natural que passe por manutenção de rotina para que seja preservada”, afirmou.