Um jovem de 22 anos foi encontrado morto e carbonizado na tarde de sexta-feira (27) em uma área rural na divisa entre Jaguariúna e Santo Antônio de Posse. A vítima foi identificada como Ramon Luporini de Faria Motta. Segundo informações iniciais, ele estava desaparecido desde a quinta-feira (26).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O corpo foi localizado em uma região de mata afastada, em um ponto fora do perímetro urbano de Jaguariúna e distante da residência do jovem, que morava nas proximidades do Centro da cidade. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil deve registrar o caso e abrir inquérito para investigar a autoria e a motivação do crime. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou testemunhas.