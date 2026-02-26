Há dias em que a política não entrega solução, mas entrega um sinal. E, para Campinas, esta quarta-feira foi exatamente isso: um sinal de que a licitação do transporte coletivo pode, enfim, sair do limbo. Depois de anos de adiamentos, correções, impugnações e frustrações, o certame recebeu seis propostas apresentadas por cinco grupos econômicos na B3, em São Paulo. O número foi surpreendente — para este colunista e, segundo fontes, para a própria Prefeitura. Uma delas resumiu o sentimento com a palavra “alívio”. Outra preferiu “esperança” e a expressão mais honesta de todas: “tirar um fardo das costas”. O que há por trás dessas frases é mais do que bastidor; é a fotografia de um governo que sabe que o transporte público é o principal calcanhar de Aquiles da gestão Dário Saadi (Republicanos), talvez até mais corrosivo do que as crises episódicas que passam e somem do noticiário.

A contextualização é inevitável, porque esse capítulo não nasce hoje. O contrato atual é herança do fim dos anos 2000, do período de Hélio de Oliveira Santos, e desde então Campinas vive uma espécie de interminável administração do provisório, com um sistema que envelheceu, perdeu confiabilidade e se sustentou, por tempo demais, em remendos. Jonas Donizette (PSB) atravessou oito anos sem conseguir concluir esse processo. Dário também foi derrotado no primeiro mandato — e a última tentativa, em 2023, virou o constrangimento máximo: licitação deserta, ausência de interessados, apesar de estarem no local do certame, e a sensação de que a cidade tinha um problema grande demais. Enquanto isso, o passageiro foi ficando com a parte mais cruel da história: frota caquética, quebras constantes, intervalos longos, lotação e até incêndios, como se o serviço precisasse, diariamente, provar o quanto está no limite. Para a administração pública, é novela. Para o usuário, é rotina.

Por isso, a entrada de interessados importa tanto. Não é o fim do problema, mas é o começo do fim do impasse. Entraram na disputa o Consórcio Andorinha, o Consórcio Grande Campinas, o Consórcio Mov Campinas, o Consórcio VCP Mobilidade e a Sancetur; um dos grupos apresentou proposta para os dois lotes, o que elevou o total para seis ofertas. Três nomes chamam atenção por serem velhos conhecidos — e isso diz muito sobre como Campinas ainda é, em parte, um mercado de “casas já vistas”, mas vale destacar que as empresas têm total direito de participarem e, eventualmente, levarem a disputa. O Consórcio Mov Campinas é liderado pelo grupo Belarmino, figura tradicional na cidade. O Consórcio VCP Mobilidade reúne Expresso Campibus e Itajaí Transportes Coletivos, também presentes no atual contrato. E a Sancetur, ligada a Marco Antonio Abi Chedid, ex-presidente da Câmara no início dos anos 1990, é um player que já opera em Valinhos, Indaiatuba, Americana e outras cidades da região — era esperado que mirasse Campinas, porque Campinas é vitrine, volume, receita e poder político. Quando se disputa ônibus, disputa-se também narrativa de gestão.