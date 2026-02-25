Uma tarde de lazer terminou em tragédia na última segunda-feira (23), no bairro São José, em Campinas. Bruno Rogério Paiva, de 36 anos, morreu afogado após ser arrastado pela correnteza de um rio da região.

Segundo informações, Bruno estava acompanhado de um amigo quando os dois decidiram entrar na água. Em determinado momento, ele foi surpreendido pela força da correnteza, não conseguiu sair e desapareceu.

O amigo conseguiu se salvar e procurou ajuda. Equipes de resgate foram acionadas, mas, quando chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.