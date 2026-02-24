A recepção de novos estudantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no campus de Barão Geraldo, registrou um episódio de violência na última segunda-feira (23). O evento, promovido por alunos do Instituto de Artes (IA) e do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), foi interrompido por um confronto após a chegada de pessoas de fora da comunidade universitária.

Segundo informações de entidades estudantis, nove indivíduos, identificados como um grupo de direita, ingressaram no local e iniciaram provocações aos presentes. A situação evoluiu para uma briga física, deixando alguns alunos com ferimentos leves. Registros visuais divulgados por centros acadêmicos confirmam momentos de confusão e estudantes atingidos durante a recepção.

Em nota oficial publicada nesta terça-feira (24), a reitoria da Unicamp classificou o ocorrido como inaceitável e incompatível com os valores da instituição. O comunicado reforça que estão sendo tomadas medidas administrativas e jurídicas para identificar os envolvidos e apurar as responsabilidades pelo conflito.

