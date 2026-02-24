A recepção de novos estudantes da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no campus de Barão Geraldo, registrou um episódio de violência na última segunda-feira (23). O evento, promovido por alunos do Instituto de Artes (IA) e do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), foi interrompido por um confronto após a chegada de pessoas de fora da comunidade universitária.
Segundo informações de entidades estudantis, nove indivíduos, identificados como um grupo de direita, ingressaram no local e iniciaram provocações aos presentes. A situação evoluiu para uma briga física, deixando alguns alunos com ferimentos leves. Registros visuais divulgados por centros acadêmicos confirmam momentos de confusão e estudantes atingidos durante a recepção.
Em nota oficial publicada nesta terça-feira (24), a reitoria da Unicamp classificou o ocorrido como inaceitável e incompatível com os valores da instituição. O comunicado reforça que estão sendo tomadas medidas administrativas e jurídicas para identificar os envolvidos e apurar as responsabilidades pelo conflito.
Nota da Unicamp
A Reitoria da Unicamp vem a público manifestar seu repúdio à invasão e aos atos de intimidação e agressão protagonizados no dia de ontem (23/2), no campus de Barão Geraldo, por um grupo de nove pessoas durante o primeiro dia de aula da Universidade.
Episódios de invasão de qualquer natureza, filmagens não autorizadas e agressões são intoleráveis, representando uma grave afronta à democracia, à autonomia universitária, à segurança de estudantes, funcionários e docentes, e ao livre exercício do debate acadêmico. A universidade é um espaço de pluralidade, pautado pelo diálogo, não se submetendo a ações que busquem impor interesses por meio da violência ou da coerção.
A Unicamp reafirma seu compromisso com a democracia e com a defesa incondicional da universidade pública, gratuita, inclusiva e diversa. Não permitiremos que a intolerância e a violência prevaleçam sobre o respeito às normas institucionais e o livre pensamento.
A Universidade está adotando as medidas administrativas e jurídicas necessárias para identificar os envolvidos e garantir a sua respectiva responsabilização pelos atos antidemocráticos.
A Reitoria se solidariza com todos os estudantes e membros da comunidade acadêmica que foram expostos a essa situação de insegurança.
Campinas, 24 de fevereiro de 2026.
Reitoria da Unicamp