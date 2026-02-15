A Prefeitura de Campinas promove nesta sexta-feira (27) a 3ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de mil vagas em diferentes setores da economia. O atendimento será das 9h às 16h, no Clube Bonfim Recreativo e Social, no Jardim Chapadão, e é aberto a moradores da cidade e da região.

Quinze empresas já confirmaram participação e vão realizar entrevistas presenciais e processos seletivos no próprio local. Antes de conversar com os recrutadores, os candidatos passam por uma triagem feita pela equipe do Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, que direciona cada profissional de acordo com o perfil e as exigências das vagas disponíveis.

Além das oportunidades de emprego, o feirão também contará com atendimentos da Casa do Empreendedor, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e do Banco do Povo Paulista, oferecendo orientações para Microempreendedores Individuais (MEIs) e apoio para quem deseja abrir o próprio negócio.