Uma ocorrência de roubo de motocicleta em Jaguariúna terminou com dois suspeitos mortos na noite de terça-feira (24), após confronto com a Polícia Militar na cidade de Pedreira.

Segundo a corporação, a dupla roubou a motocicleta de uma mulher, esposa de um policial militar. Após o crime, o veículo foi abandonado na Rodovia SP-095, nas proximidades do bairro Florianópolis, e os suspeitos seguiram fuga em uma segunda moto.

Durante o deslocamento, eles foram localizados por uma viatura nas imediações do Pesqueiro do Lago, na rodovia que liga Pedreira a Amparo. De acordo com a PM, houve troca de tiros.