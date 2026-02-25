25 de fevereiro de 2026
ROUBO E CONFRONTO

Roubo a esposa de PM termina com dois mortos em troca de tiros

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Roberto Torrecilhas
Segundo a polícia, houve confronto com os suspeitos; dois homens foram baleados durante a troca de tiros, em Pedreira.
Segundo a polícia, houve confronto com os suspeitos; dois homens foram baleados durante a troca de tiros, em Pedreira.

Uma ocorrência de roubo de motocicleta em Jaguariúna terminou com dois suspeitos mortos na noite de terça-feira (24), após confronto com a Polícia Militar na cidade de Pedreira.

Segundo a corporação, a dupla roubou a motocicleta de uma mulher, esposa de um policial militar. Após o crime, o veículo foi abandonado na Rodovia SP-095, nas proximidades do bairro Florianópolis, e os suspeitos seguiram fuga em uma segunda moto.

Durante o deslocamento, eles foram localizados por uma viatura nas imediações do Pesqueiro do Lago, na rodovia que liga Pedreira a Amparo. De acordo com a PM, houve troca de tiros.

Os dois homens foram baleados durante o confronto. Eles chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial da cidade e será investigada.

