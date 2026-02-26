Um homem foi preso em flagrante após provocar um acidente na Rua Pedro Patrício da Veiga, no bairro Jardim Araújo, em Socorro. Ele conduzia um VW/Gol e colidiu contra outro veículo.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), que estavam de plantão na região, atenderam a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram o motorista com sinais evidentes de embriaguez, como odor de álcool, fala desconexa, dificuldade de locomoção e desorientação.

Testemunhas relataram que precisaram retirar a chave da ignição, pois o condutor mantinha o carro ligado após a colisão. O homem também apresentava sangramento na boca, possivelmente em decorrência do impacto.