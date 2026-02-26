Um homem foi preso em flagrante após provocar um acidente na Rua Pedro Patrício da Veiga, no bairro Jardim Araújo, em Socorro. Ele conduzia um VW/Gol e colidiu contra outro veículo.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), que estavam de plantão na região, atenderam a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram o motorista com sinais evidentes de embriaguez, como odor de álcool, fala desconexa, dificuldade de locomoção e desorientação.
Testemunhas relataram que precisaram retirar a chave da ignição, pois o condutor mantinha o carro ligado após a colisão. O homem também apresentava sangramento na boca, possivelmente em decorrência do impacto.
Durante a abordagem, os agentes verificaram ainda que o licenciamento do veículo estava vencido desde 2024. Foram aplicadas autuações administrativas que, somadas, ultrapassam R$ 3.200.
Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante e foi conduzido ao Plantão Policial de Socorro, onde a ocorrência foi registrada.