SÓ PROBLEMA

Motorista bêbado bate carro, é preso e leva multa de R$ 3,2 mil

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GCM
Condutor apresentava claros sinais de embriaguez e precisou ser contido por populares e guardas municipais após colisão em Socorro.

Um homem foi preso em flagrante após provocar um acidente na Rua Pedro Patrício da Veiga, no bairro Jardim Araújo, em Socorro. Ele conduzia um VW/Gol e colidiu contra outro veículo.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), que estavam de plantão na região, atenderam a ocorrência. Ao chegarem ao local, encontraram o motorista com sinais evidentes de embriaguez, como odor de álcool, fala desconexa, dificuldade de locomoção e desorientação.

Testemunhas relataram que precisaram retirar a chave da ignição, pois o condutor mantinha o carro ligado após a colisão. O homem também apresentava sangramento na boca, possivelmente em decorrência do impacto.

Durante a abordagem, os agentes verificaram ainda que o licenciamento do veículo estava vencido desde 2024. Foram aplicadas autuações administrativas que, somadas, ultrapassam R$ 3.200.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante por embriaguez ao volante e foi conduzido ao Plantão Policial de Socorro, onde a ocorrência foi registrada.

