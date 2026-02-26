A Região Metropolitana de Campinas (RMC) terá uma quinta-feira (26) marcada por instabilidade. O dia começou com céu parcialmente nublado, mas a tendência é de aumento da nebulosidade ao longo das horas.

As temperaturas variam entre 22°C e 28°C. Apesar do calor, a previsão aponta mudança brusca no tempo a partir da tarde, com possibilidade de tempestades acompanhadas de chuvas torrenciais, alta incidência de raios e queda de granizo.

As autoridades orientam a população a redobrar a atenção, principalmente entre a tarde e a noite, devido ao risco de alagamentos, ventos fortes e danos provocados pelo granizo.