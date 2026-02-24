Dirigir muito acima do limite permitido continua sendo uma das condutas mais recorrentes nas ruas de Campinas. Em 2025, 9.305 motoristas foram autuados por trafegar mais de 50% acima da velocidade regulamentada, segundo levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

No conjunto das infrações registradas ao longo do ano passado, o excesso de velocidade liderou com 452.408 autuações, representando mais da metade das penalidades aplicadas no município.

Os registros mostram situações de alto risco: veículos circulando a mais de 100 km/h em vias com limite de 50 km/h ou 70 km/h, além de motocicletas flagradas a 120 km/h e até 170 km/h em avenidas urbanas. Em alguns casos, os veículos estavam sem placas, o que dificulta a responsabilização.