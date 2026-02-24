Dirigir muito acima do limite permitido continua sendo uma das condutas mais recorrentes nas ruas de Campinas. Em 2025, 9.305 motoristas foram autuados por trafegar mais de 50% acima da velocidade regulamentada, segundo levantamento da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).
No conjunto das infrações registradas ao longo do ano passado, o excesso de velocidade liderou com 452.408 autuações, representando mais da metade das penalidades aplicadas no município.
Os registros mostram situações de alto risco: veículos circulando a mais de 100 km/h em vias com limite de 50 km/h ou 70 km/h, além de motocicletas flagradas a 120 km/h e até 170 km/h em avenidas urbanas. Em alguns casos, os veículos estavam sem placas, o que dificulta a responsabilização.
A distribuição das multas por faixa de excesso indica que:
- 390.805 condutores ultrapassaram o limite em até 20%;
- 52.298 excederam entre 20% e 50%;
- 9.305 superaram o limite em mais de 50%, configurando infração gravíssima, com multa triplicada.
O impacto da velocidade também aparece nas estatísticas de mortes no trânsito. Em 2025, 15 óbitos tiveram relação com essa conduta, conforme análise do Comitê do Projeto Vida no Trânsito. No ano anterior, foram 33 mortes associadas ao fator velocidade.
Estudos citados pela Organização Mundial da Saúde apontam que cada aumento de 1% na velocidade média amplia em 4% o risco de colisões fatais. Já levantamento do WRI Brasil indica que a chance de sobrevivência de um pedestre atropelado cai drasticamente quando o impacto ocorre acima de 50 km/h.
Apesar da sensação de ganho de tempo, testes realizados pela Emdec mostraram que, em um trajeto de 12 quilômetros, a diferença entre trafegar a 50 km/h ou a 60 km/h é de apenas dois a três minutos.
Para os especialistas, a equação é simples: quanto maior a velocidade, menor o tempo de reação e maior a gravidade das consequências.