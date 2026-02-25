A Rede Litoral de Supermercados realizou, em Santos, o 4º Encontro de Fornecedores, reunindo associados, representantes da indústria e parceiros estratégicos para discutir planejamento, fortalecimento comercial e estratégias de crescimento para os próximos ciclos.
Atualmente, a rede conta com 19 associados e 38 lojas distribuídas na Baixada Santista. O evento reforçou a proposta de integração entre indústria e varejo como caminho para ampliar resultados e consolidar a marca regionalmente.
Durante a abertura, o presidente da Rede Litoral, Betinho Varandas, destacou a união como principal diferencial da associação. Segundo ele, o trabalho conjunto permite melhores negociações e fortalece tanto as marcas parceiras quanto a própria rede. “Nossa fortaleza é a união. Trabalhamos com o mesmo objetivo: fortalecer cada marca parceira e consolidar a Rede Litoral como marca principal”, afirmou.
A vice-presidente Tatiane Romão ressaltou o papel da associação como elo entre fornecedores e supermercados. De acordo com ela, a parceria estruturada amplia oportunidades de negócios e fortalece a presença das marcas nas lojas.
O encontro também marcou um momento de avanço organizacional. Recém-integrado à equipe, o gerente de Marketing, Luís Nunes, destacou o processo de profissionalização das áreas estratégicas. Segundo ele, o foco está na consolidação de relações mais sólidas com a indústria e distribuidores, além da criação de um ambiente estruturado para o crescimento dos associados.
Na área comercial, a gerente Horlanda Gobbo afirmou que a integração entre estratégia e operação tem impulsionado os resultados. A proposta, segundo ela, é conectar indústria e ponto de venda de forma mais eficiente, melhorando a performance de fornecedores e supermercadistas.
Entre os investimentos anunciados, está a ampliação da área de armazenamento para 5 mil metros quadrados, além do fortalecimento da gestão e da capacitação das equipes. Denise Sposito destacou que a estrutura mais robusta deve garantir crescimento sustentável nos próximos anos.
A rede também apresentou dados de pesquisa setorial realizada em 2025, que apontou 95% de avaliação “bom” ou “excelente” nos quesitos variedade e atendimento, indicador que, segundo a diretoria, reflete a consistência do modelo adotado.
Representantes da indústria reforçaram a importância da parceria. Roberta Soares, coordenadora comercial da Canção Alimentos, destacou a boa aceitação dos produtos na região, especialmente entre o público infantil. Já Alexandre Abreu Duarte, da Coca-Cola Company, ressaltou a convergência estratégica para garantir preço acessível ao consumidor final.
Leandro Bonifácio, supervisor de vendas da Quatá, afirmou que o modelo da Rede Litoral atende diferentes perfis de pontos de venda e contribui para a construção de um mix eficiente. Arthur Gomes, gerente comercial da Vigor, também destacou a evolução da relação comercial, afirmando que campanhas estruturadas permitem melhor planejamento por parte dos fornecedores.
Com investimentos em estrutura, profissionalização da gestão e fortalecimento das parcerias comerciais, a Rede Litoral projeta 2026 como um ano de expansão sustentável e de resultados compartilhados em toda a cadeia de negócios na Baixada Santista.