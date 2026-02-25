A Rede Litoral de Supermercados realizou, em Santos, o 4º Encontro de Fornecedores, reunindo associados, representantes da indústria e parceiros estratégicos para discutir planejamento, fortalecimento comercial e estratégias de crescimento para os próximos ciclos.

Atualmente, a rede conta com 19 associados e 38 lojas distribuídas na Baixada Santista. O evento reforçou a proposta de integração entre indústria e varejo como caminho para ampliar resultados e consolidar a marca regionalmente.

Durante a abertura, o presidente da Rede Litoral, Betinho Varandas, destacou a união como principal diferencial da associação. Segundo ele, o trabalho conjunto permite melhores negociações e fortalece tanto as marcas parceiras quanto a própria rede. “Nossa fortaleza é a união. Trabalhamos com o mesmo objetivo: fortalecer cada marca parceira e consolidar a Rede Litoral como marca principal”, afirmou.