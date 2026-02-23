A contagem regressiva para o aniversário de 62 anos de Paulínia já começou. A Prefeitura preparou uma programação especial para toda a família entre os dias 22 e 28 deste mês. Mas quem já estava ansioso para o show do Raça Negra, atenção: houve mudança de local.

Por conta do período de chuvas, o prefeito Danilo Barros (PL) anunciou que a grande apresentação de encerramento, prevista para sábado (28), será no Sambódromo do Parque Brasil 500. A ideia é aproveitar a estrutura coberta e as arquibancadas do espaço para garantir mais conforto e segurança ao público.

Confira a programação

SEXTA (27)