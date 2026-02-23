23 de fevereiro de 2026
SERVIÇO

Aniversário: Paulínia tem programação e muda show do Raça Negra

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Raça Negra vai encerrar programação de aniversário
Raça Negra vai encerrar programação de aniversário

A contagem regressiva para o aniversário de 62 anos de Paulínia já começou. A Prefeitura preparou uma programação especial para toda a família entre os dias 22 e 28 deste mês. Mas quem já estava ansioso para o show do Raça Negra, atenção: houve mudança de local.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Por conta do período de chuvas, o prefeito Danilo Barros (PL) anunciou que a grande apresentação de encerramento, prevista para sábado (28), será no Sambódromo do Parque Brasil 500. A ideia é aproveitar a estrutura coberta e as arquibancadas do espaço para garantir mais conforto e segurança ao público.

Confira a programação 

SEXTA (27)

  • 16h às 22h – Feira Noturna Especial, com apresentação da Banda Mitologia e da dupla Júlio e Gustavo (Paço Municipal)

SÁBADO (28)

  • 9h – Inauguração do PA Monte Alegre
  • 10h às 15h – Festa de 62 anos com corte do bolo às 11h30 (Campo do Ginásio do João Aranha)
  • 20h – Show de encerramento com Raça Negra (Sambódromo)

