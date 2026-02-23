A contagem regressiva para o aniversário de 62 anos de Paulínia já começou. A Prefeitura preparou uma programação especial para toda a família entre os dias 22 e 28 deste mês. Mas quem já estava ansioso para o show do Raça Negra, atenção: houve mudança de local.
Por conta do período de chuvas, o prefeito Danilo Barros (PL) anunciou que a grande apresentação de encerramento, prevista para sábado (28), será no Sambódromo do Parque Brasil 500. A ideia é aproveitar a estrutura coberta e as arquibancadas do espaço para garantir mais conforto e segurança ao público.
Confira a programação
SEXTA (27)
- 16h às 22h – Feira Noturna Especial, com apresentação da Banda Mitologia e da dupla Júlio e Gustavo (Paço Municipal)
SÁBADO (28)
- 9h – Inauguração do PA Monte Alegre
- 10h às 15h – Festa de 62 anos com corte do bolo às 11h30 (Campo do Ginásio do João Aranha)
- 20h – Show de encerramento com Raça Negra (Sambódromo)