A Guarda Municipal de Campinas realizou duas ações no fim de semana para coibir o comércio irregular de materiais recicláveis na região central. As abordagens ocorreram no sábado (21), à noite, e no domingo (22), à tarde. Não houve prisões.
No total, foram apreendidos 29 sacos com recicláveis diversos, duas barras de ferro e uma balança digital, além da remoção de dois veículos e um reboque ao pátio da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas.
Terminal Central
Na ação de sábado, agentes identificaram atividade irregular nas imediações do Terminal Central. Segundo a corporação, o responsável não possuía autorização para a comercialização.
Um homem foi abordado com um Fiat Strada carregado com sacos de material reciclável. O veículo apresentava irregularidades administrativas e acabou recolhido.
Praça Felipe Selhi
Já no domingo, a equipe foi acionada após denúncia de compra e venda de recicláveis na Praça Felipe Selhi. Com apoio do setor de Inteligência, os agentes localizaram um homem que confirmou estar adquirindo materiais no local.
Ele conduzia um Monza com reboque, ambos em mau estado de conservação, e não possuía habilitação. Foram adotadas as medidas administrativas cabíveis, com remoção do carro e do reboque ao pátio da Emdec.
Os materiais apreendidos foram encaminhados à Serviços Técnicos Gerais (Setec).