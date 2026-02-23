A Guarda Municipal de Campinas realizou duas ações no fim de semana para coibir o comércio irregular de materiais recicláveis na região central. As abordagens ocorreram no sábado (21), à noite, e no domingo (22), à tarde. Não houve prisões.

No total, foram apreendidos 29 sacos com recicláveis diversos, duas barras de ferro e uma balança digital, além da remoção de dois veículos e um reboque ao pátio da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas.

Terminal Central

Na ação de sábado, agentes identificaram atividade irregular nas imediações do Terminal Central. Segundo a corporação, o responsável não possuía autorização para a comercialização.