A aguardada licitação do transporte público de Campinas chega a uma etapa decisiva nesta quarta-feira (25), com a entrega dos envelopes pelas empresas interessadas, na sede da B3, em São Paulo. A expectativa da administração municipal é que, após uma série de ajustes técnicos e adiamentos, o processo avance e saia do impasse que marcou as últimas semanas.

A entrega dos documentos ocorre das 10h às 12h. Às 12h30 está prevista a sessão pública para abertura dos envelopes com credenciais e garantias. Já no dia 5 de março, às 14h, será realizada a sessão de abertura das propostas comerciais.

Por causa de obras de requalificação no Centro Histórico da capital, o acesso ao prédio da B3 foi alterado. A entrada para participantes e público será exclusivamente pela Rua Álvares Penteado, 218, e não mais pela Rua XV de Novembro.

Ajustes antes da reta final