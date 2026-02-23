A aguardada licitação do transporte público de Campinas chega a uma etapa decisiva nesta quarta-feira (25), com a entrega dos envelopes pelas empresas interessadas, na sede da B3, em São Paulo. A expectativa da administração municipal é que, após uma série de ajustes técnicos e adiamentos, o processo avance e saia do impasse que marcou as últimas semanas.
A entrega dos documentos ocorre das 10h às 12h. Às 12h30 está prevista a sessão pública para abertura dos envelopes com credenciais e garantias. Já no dia 5 de março, às 14h, será realizada a sessão de abertura das propostas comerciais.
Por causa de obras de requalificação no Centro Histórico da capital, o acesso ao prédio da B3 foi alterado. A entrada para participantes e público será exclusivamente pela Rua Álvares Penteado, 218, e não mais pela Rua XV de Novembro.
Ajustes antes da reta final
O cronograma havia sido prorrogado em 15 dias no início de fevereiro após apontamento do Tribunal de Contas do Estado sobre inconsistências no chamado Fator de Utilização (FU), índice que calcula a média de profissionais necessários por veículo para garantir a operação do sistema.
A análise identificou divergências na metodologia de cálculo e na previsão de encargos trabalhistas. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (Setransp), as correções foram feitas e publicadas no Diário Oficial.
Contrato bilionário
O edital prevê a concessão do transporte coletivo convencional por 15 anos, prorrogáveis por mais cinco, com valor estimado em R$ 11 bilhões. O documento foi publicado em dezembro de 2025 e reúne quase 5 mil páginas, distribuídas em 75 anexos.
A construção do modelo envolveu audiências públicas, consulta aberta à população e participação de conselhos municipais ligados à mobilidade, à pessoa idosa e à pessoa com deficiência.
Com a entrega dos envelopes marcada, a gestão municipal aposta que o processo avance para a fase de análise das propostas, abrindo caminho para a definição das novas concessionárias que irão operar o sistema nos próximos anos.