A Prefeitura de Campinas lançou um hotsite com informações voltadas à orientação, acolhimento e proteção de mulheres em situação de violência. A página centraliza serviços da rede municipal e estadual, facilitando o acesso a canais oficiais de apoio.
O site reúne a lista de equipamentos e atendimentos disponíveis na cidade, como o Centro de Referência e Apoio à Mulher (CEAMO), a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), unidades de saúde, serviços de assistência social e canais de denúncia, como o Disque 180. A proposta é permitir que mulheres, familiares e amigos encontrem rapidamente o encaminhamento adequado para cada situação.
Entre as novidades, a plataforma disponibiliza o quiz interativo “Será que você está em um relacionamento abusivo?”, desenvolvido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres em parceria com a Secretaria de Comunicação. O questionário busca estimular a reflexão sobre comportamentos abusivos e auxiliar na identificação de sinais de violência.
“É impressionante como pequenos sinais podem passar despercebidos ou ser ignorados por mulheres em relacionamentos abusivos. Com o tempo, esses indícios podem evoluir para situações cada vez mais agressivas e, se continuarem sendo ignorados, podem culminar em feminicídio. Para evitar que a situação chegue a esse extremo tão doloroso, é fundamental que, ao identificar algo errado, a mulher procure ajuda especializada”, afirma a secretária de Políticas para as Mulheres, Alessandra Herrmann.
Ações previstas
O hotsite também apresenta medidas que serão implementadas ao longo do ano para fortalecer as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. As ações envolvem diferentes secretarias e têm foco na prevenção, acolhimento e reconstrução da autonomia das vítimas.
O acesso pode ser feito pelo endereço: https://campinas.sp.gov.br/sites/mulher