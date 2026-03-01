A Prefeitura de Campinas lançou um hotsite com informações voltadas à orientação, acolhimento e proteção de mulheres em situação de violência. A página centraliza serviços da rede municipal e estadual, facilitando o acesso a canais oficiais de apoio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O site reúne a lista de equipamentos e atendimentos disponíveis na cidade, como o Centro de Referência e Apoio à Mulher (CEAMO), a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), unidades de saúde, serviços de assistência social e canais de denúncia, como o Disque 180. A proposta é permitir que mulheres, familiares e amigos encontrem rapidamente o encaminhamento adequado para cada situação.

Entre as novidades, a plataforma disponibiliza o quiz interativo “Será que você está em um relacionamento abusivo?”, desenvolvido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres em parceria com a Secretaria de Comunicação. O questionário busca estimular a reflexão sobre comportamentos abusivos e auxiliar na identificação de sinais de violência.