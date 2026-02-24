Esta quarta-feira pode ser um dos dias mais importantes — e de maior apreensão — do segundo mandato do prefeito Dário Saadi (Republicanos).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A aguardada licitação do transporte público de Campinas chega à etapa de entrega dos envelopes pelas empresas interessadas, na sede da B3, em São Paulo. É o início formal de um processo que se arrasta há anos, marcado por adiamentos, ajustes técnicos, questionamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, na tentativa anterior, frustração: a licitação foi declarada deserta por falta de interessados.

Enquanto o edital vai e volta, o sistema segue em franca degradação. Contrato que atravessa décadas, frota envelhecida, quebras constantes e um serviço que virou o principal calcanhar de Aquiles da administração municipal.