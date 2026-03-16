16 de março de 2026
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FEMINICÍDIO

Mulher é morta na frente da filha de 3 anos, em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo Pessoal
Julyene Bortchelly foi morta em Hortolândia
Julyene Bortchelly foi morta em Hortolândia

Uma jovem de 27 anos foi assassinada a golpes de faca na tarde de sábado (14), em Hortolândia. O crime aconteceu no Jardim Nova Europa e teve como vítima Julyene Bortchelly. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o casal teria discutido antes do ataque. O agressor utilizou uma faca de grande porte para cometer o feminicídio.

A cena foi testemunhada pela filha da vítima, uma criança de apenas três anos. Após o ataque, a menina correu para pedir ajuda e conseguiu mobilizar vizinhos da região. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas Julyene não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Mário Covas.

Marcas de sangue encontradas em diferentes cômodos da residência indicam que a vítima tentou se defender. Após o assassinato, o suspeito fugiu do local. Ele capotou o veículo em alta velocidade na Rodovia dos Bandeirantes, abandonou o carro destruído e adentrou uma área de mata para tentar escapar.

Até a publicação desta reportagem, o autor do crime permanecia foragido, enquanto equipes policiais realizam buscas na região. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) e não há informações sobre velório e sepultamento.

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