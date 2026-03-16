Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Cosmópolis, após tentar enviar uma porção de maconha por meio do serviço Uber Entrega. O motorista que recebeu a encomenda era agente da Guarda Municipal e desconfiou do forte odor de entorpecente vindo do pacote.
De acordo com a corporação, a entrega tinha como destino a cidade de Paulínia. Ao entregar o pacote, o suspeito informou ao motorista que se tratava de um microfone. No entanto, durante o trajeto, o condutor percebeu o cheiro característico de maconha vindo da embalagem e acionou uma equipe de apoio da Guarda Municipal.
A cadela de faro Luma, do Canil da Guarda, foi levada ao local e indicou a presença de drogas na encomenda. Ao abrir o pacote, os agentes encontraram uma porção de maconha com cerca de 6 gramas, além de um cabo de iPhone e grampos de papel.
Em seguida, a equipe foi até a residência do remetente. No local, o homem confessou que havia combinado o envio da droga para um amigo de trabalho. Durante a abordagem, outro indivíduo que estava na casa tentou correr em direção ao banheiro ao perceber a aproximação da guarda. O morador autorizou a entrada dos agentes, que realizaram buscas no imóvel.
Na sala, os agentes encontraram mais uma porção de maconha dentro de um pote de azeitona. No quarto do suspeito, foram localizados outro pedaço da droga em um tubo plástico e uma balança de precisão.
Os dois homens foram levados à Delegacia de Polícia de Cosmópolis, e os celulares da dupla foram apreendidos. Após o registro da ocorrência, o remetente da encomenda foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia de Artur Nogueira, onde ficou à disposição da Justiça. O outro envolvido foi ouvido e liberado.