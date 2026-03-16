Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Cosmópolis, após tentar enviar uma porção de maconha por meio do serviço Uber Entrega. O motorista que recebeu a encomenda era agente da Guarda Municipal e desconfiou do forte odor de entorpecente vindo do pacote.

De acordo com a corporação, a entrega tinha como destino a cidade de Paulínia. Ao entregar o pacote, o suspeito informou ao motorista que se tratava de um microfone. No entanto, durante o trajeto, o condutor percebeu o cheiro característico de maconha vindo da embalagem e acionou uma equipe de apoio da Guarda Municipal.

A cadela de faro Luma, do Canil da Guarda, foi levada ao local e indicou a presença de drogas na encomenda. Ao abrir o pacote, os agentes encontraram uma porção de maconha com cerca de 6 gramas, além de um cabo de iPhone e grampos de papel.