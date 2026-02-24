Um carro foi incendiado na segunda-feira (23) no Centro de Paulínia. Segundo relatos, o fogo teria sido provocado por um homem em situação de rua, que permaneceu durante boa parte do dia em um estacionamento de um prédio comercial, desde cerca das 8h.

Por volta do meio-dia, um veículo estacionou no local. Minutos depois, testemunhas afirmaram ter visto o indivíduo colocando objetos embaixo do automóvel. Inicialmente, acreditava-se que se tratavam de pertences pessoais.

Na sequência, o homem deixou o estacionamento e, pouco depois, as chamas começaram a atingir o veículo. O fogo se espalhou rapidamente e causou danos significativos.