Um homem de 42 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) após invadir um templo da Congregação Cristã do Brasil, no bairro Campos Sales, em Cosmópolis. Ele se identifica como pastor de uma igreja da Assembleia de Deus, no bairro Cidade Alta.

Segundo informações apuradas, o suspeito teria se irritado ao saber que a esposa participou de um batismo em outra denominação religiosa. Revoltado, ele entrou no templo durante atividades religiosas, o que gerou pânico entre os fiéis.

De acordo com relatos, o homem chegou a invadir o banheiro feminino, perguntando pela mulher e deixando outras frequentadoras amedrontadas. A GCM foi acionada e, ao chegar ao local, o suspeito negou as acusações, mas foi conduzido para esclarecimentos.