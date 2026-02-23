23 de fevereiro de 2026
Pastor invade igreja rival por ciúme religioso e acaba preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
De acordo com informações apuradas, o suspeito teria se irritado ao saber que a mulher teria participado de um batismo.

Um homem de 42 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCM) após invadir um templo da Congregação Cristã do Brasil, no bairro Campos Sales, em Cosmópolis. Ele se identifica como pastor de uma igreja da Assembleia de Deus, no bairro Cidade Alta.

Segundo informações apuradas, o suspeito teria se irritado ao saber que a esposa participou de um batismo em outra denominação religiosa. Revoltado, ele entrou no templo durante atividades religiosas, o que gerou pânico entre os fiéis.

De acordo com relatos, o homem chegou a invadir o banheiro feminino, perguntando pela mulher e deixando outras frequentadoras amedrontadas. A GCM foi acionada e, ao chegar ao local, o suspeito negou as acusações, mas foi conduzido para esclarecimentos.

A esposa foi localizada e encaminhada à delegacia acompanhada por outras cinco mulheres que testemunharam a ocorrência. Na unidade policial, ela registrou representação contra o homem e informou que já teria sofrido ameaças e agressões anteriores.

O caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil.

