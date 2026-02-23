23 de fevereiro de 2026
CAMPO BELO

Intervenção da Rota termina com morte de suspeito em Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Segundo a PM, o homem atuava no tráfico de drogas da região, junto com outros dois suspeitos. Não há informações sobre os outros homens.
Um homem de aproximadamente 41 anos morreu no domingo (22), durante uma intervenção policial no Jardim Campo Belo, em Campinas. A ocorrência envolveu equipes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito atuaria no tráfico de drogas na região, junto com outros dois homens. Não há informações sobre o paradeiro dos demais envolvidos.

Durante a ação, houve disparos de arma de fogo, e o indivíduo foi atingido. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar não detalhou inicialmente as circunstâncias que motivaram a intervenção. O caso foi registrado no plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

