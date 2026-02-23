Um homem de aproximadamente 41 anos morreu no domingo (22), durante uma intervenção policial no Jardim Campo Belo, em Campinas. A ocorrência envolveu equipes da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito atuaria no tráfico de drogas na região, junto com outros dois homens. Não há informações sobre o paradeiro dos demais envolvidos.

Durante a ação, houve disparos de arma de fogo, e o indivíduo foi atingido. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.