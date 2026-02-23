A Sanasa (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento) reconheceu que errou na emissão das contas de água de parte dos moradores beneficiados pela tarifa social. As faturas referentes ao mês de fevereiro foram enviadas com valores acima do normal, segundo comunicado da empresa.

De acordo com a Sanasa, o problema atingiu famílias que consumiram mais de 11 mil litros de água no mês. Quem teve consumo inferior a essa marca recebeu a fatura com o valor correto.

A empresa informou que novas vias das contas serão emitidas e entregues com novo prazo para pagamento. Para quem já quitou o valor incorreto, o sistema irá gerar crédito automático, que será abatido na próxima fatura.