Policiais militares do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam um homem em flagrante por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo na região da Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas, na noite de segunda-feira (23).
Durante patrulhamento tático na área do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe abordou o suspeito, que conduzia um Chevrolet Onix. Após vistoria e verificação dos números de chassi e motor, os agentes constataram que a identificação original do automóvel era diferente da apresentada.
A apuração indicou ainda que o carro havia sido furtado na cidade de São Paulo.
Diante da constatação, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.