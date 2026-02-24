Policiais militares do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) prenderam um homem em flagrante por receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo na região da Vila Padre Manoel da Nóbrega, em Campinas, na noite de segunda-feira (23).

Durante patrulhamento tático na área do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a equipe abordou o suspeito, que conduzia um Chevrolet Onix. Após vistoria e verificação dos números de chassi e motor, os agentes constataram que a identificação original do automóvel era diferente da apresentada.

A apuração indicou ainda que o carro havia sido furtado na cidade de São Paulo.