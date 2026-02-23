O Aeroporto Internacional de Viracopos finalizou nesta segunda-feira (23) a operação de exportação dos equipamentos utilizados nos shows do cantor Bad Bunny, realizados em São Paulo na sexta (20) e no sábado (21).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao todo, 212 toneladas de estrutura de palco, som, iluminação e cenografia foram embarcadas após as apresentações da turnê DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. A movimentação começou logo após o encerramento do segundo show, com a chegada do material ao Terminal de Carga (TECA) durante a madrugada de sábado para domingo.

Para o transporte rodoviário entre a capital paulista e Campinas, foram utilizadas 25 carretas. No TECA, as equipes fizeram o recebimento, a pesagem e a paletização da carga para o embarque aéreo.