O Aeroporto Internacional de Viracopos finalizou nesta segunda-feira (23) a operação de exportação dos equipamentos utilizados nos shows do cantor Bad Bunny, realizados em São Paulo na sexta (20) e no sábado (21).
Ao todo, 212 toneladas de estrutura de palco, som, iluminação e cenografia foram embarcadas após as apresentações da turnê DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. A movimentação começou logo após o encerramento do segundo show, com a chegada do material ao Terminal de Carga (TECA) durante a madrugada de sábado para domingo.
Para o transporte rodoviário entre a capital paulista e Campinas, foram utilizadas 25 carretas. No TECA, as equipes fizeram o recebimento, a pesagem e a paletização da carga para o embarque aéreo.
Os equipamentos deixaram o país em dois voos cargueiros fretados, operados com aeronaves modelo Boeing 747-400. O primeiro voo transportou 109 toneladas, enquanto o segundo levou as 103 toneladas restantes.
A operação mobilizou equipes especializadas em logística aeroportuária e reforçou a posição de Viracopos como um dos principais hubs de carga do país.