Dez cruzamentos de Campinas que concentraram 351 ocorrências de trânsito entre 2023 e 2025 vão receber ações educativas da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas a partir desta segunda-feira (23). As abordagens seguem até sexta-feira (27).
A iniciativa tem como foco pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, com orientações sobre limites de velocidade, respeito às travessias e atenção à sinalização. Educadores da mobilidade urbana estarão posicionados em horários de maior fluxo para conversar diretamente com quem circula pelas vias.
Entre os pontos com maior número de registros está o cruzamento da Avenida John Boyd Dunlop com a Avenida Professor Mário Scolari, que somou 45 ocorrências no período analisado. Outro trecho de destaque é o encontro da Avenida Papa Paulo VI com a Avenida Prestes Maia e a Avenida Ralpho Leite de Barros, com 40 registros.
A programação começa na segunda-feira (23), às 7h30, no cruzamento da Avenida John Boyd Dunlop com as ruas Heitor Lacerda Guedes e Heitor Ribas Bueno. Às 16h, as equipes estarão na região da Papa Paulo VI com a Prestes Maia.
Na terça-feira (24), as abordagens ocorrem às 7h na John Boyd Dunlop com a Mário Scolari e às 11h30 no acesso de pedestres da Avenida João Jorge com o viaduto Miguel Vicente Cury.
Na quarta-feira (25), a ação será às 7h na John Boyd Dunlop com a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e, ao meio-dia, na Avenida das Amoreiras com João Jorge e Prestes Maia.
Na quinta-feira (26), os educadores estarão às 7h na John Boyd Dunlop, próximo à Avenida Brasília, e às 11h no acesso de pedestres da João Jorge com a Rua Francisco Teodoro.
O encerramento será na sexta-feira (27), às 7h, na John Boyd Dunlop com a Rua Domício Pacheco e Silva, e às 9h no cruzamento da Avenida Andrade Neves com a Avenida Barão de Itapura e Rua Dr. Barbosa de Barros.
Segundo a Emdec, o objetivo é estimular atitudes responsáveis e reduzir o número de ocorrências, reforçando que a mudança de comportamento é fundamental para tornar o trânsito mais seguro.