Um homem morreu e um adolescente de 16 anos foi apreendido no domingo (22), após um roubo a um caminhão de entregas que começou em Campinas e terminou em Hortolândia. Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

Segundo a Polícia Militar, o veículo era utilizado por um entregador que prestava serviços para uma plataforma de vendas online. A vítima estava no Parque Anchieta, em Campinas, quando foi abordada por três criminosos armados, que levaram o caminhão com as mercadorias e determinaram que o motorista permanecesse no local. Após ser liberado, ele acionou a PM.

O caminhão foi localizado na região do bairro Laranjeiras, em Hortolândia, próximo a uma área de mata. Durante a abordagem, houve confronto com os suspeitos. Um dos homens foi baleado, chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Municipal Dr. Mário Covas.