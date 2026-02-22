O vereador Paulo Haddad (PSD), líder do governo do prefeito Dário Saadi na Câmara de Campinas, criticou o uso recorrente de pedidos de Comissão Processante (CP) no Legislativo e disse que o instrumento foi banalizado. “Acho que banalizou. Perdeu a essência”, afirmou em entrevista ao FPX Cast, podcast integrado ao PodConecta, da Rede Conecta de rádios. Haddad também comentou a punição aplicada ao vereador Otto Alejandro (PL), defendeu o papel da Corregedoria e falou sobre bastidores da base governista, prioridades de 2026 e a sucessão na presidência da Casa, hoje ocupada por Luiz Rossini (Republicanos).

Ao ser questionado sobre o ambiente de tensão no Legislativo, Haddad argumentou que o cenário não é exclusivo de Campinas e que os ânimos tendem a se acirrar no ciclo eleitoral. “É claro que os ânimos começam a se acirrar a partir do momento que você tem sinalizado uma eleição a nível nacional e estadual também”, disse. Na avaliação do vereador, situações que chegam como pedidos de CP poderiam, em diversos casos, ser tratadas por outro caminho. “Algumas situações que foram apontadas, elas poderiam ser passivas, não de uma CP, mas de uma investigação através da Corregedoria, uma representação na Corregedoria”, afirmou. Para Haddad, a CP tem um desenho extremo e exige base robusta. “A comissão processante serve só para as duas coisas, ou para inocentar ou para cassar”, declarou. E completou, ao defender punições proporcionais em situações que não justificariam cassação: “Mas também não poderia passar a mão na cabeça e deixar isso impune”.

Na entrevista, o vereador abordou diretamente o caso de Otto Alejandro, que foi alvo de apuração administrativa na Corregedoria e recebeu suspensão. Haddad disse que assinou a representação contra o parlamentar junto com outros vereadores e defendeu a medida adotada. “Nós achamos por bem que ele tivesse sim uma investigação pela Corregedoria, e que se aplicasse as sanções cabíveis pelo ato, por aquilo que ele fez, pela quebra de decoro, que a gente tinha aí uma leitura de que houve quebra de decoro”, afirmou. Na avaliação do líder de governo, a punição teve caráter pedagógico e mirou a preservação da imagem institucional da Câmara. “Nós não deixamos de dar uma resposta à população”, disse, antes de acrescentar: “Essa punição que ele teve foi pedagógica, foi para que ele realmente aprendesse, ele soubesse quais são os limites, quais são as atribuições, quais são as prerrogativas de um mandato de vereador”. Sobre o tempo de afastamento, Haddad avaliou que houve equilíbrio. “Eu acho que não é pouco, mas também não é muito, então acho que é a medida correta”, afirmou.