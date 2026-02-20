A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda de Campinas realiza, nesta segunda, terça e quarta-feira, um mutirão de seleção para preencher 200 vagas de auxiliar de linha de produção em parceria com a Foxconn. O atendimento ocorre das 9h às 15h, na unidade do CPAT localizada na Avenida Campos Sales, 427, no Centro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Para participar, é necessário ter ensino médio completo. Não há exigência de experiência anterior. O salário oferecido é de R$ 2.666,32, além de benefícios como convênios médico e odontológico, vale-alimentação de R$ 370, refeição no local, participação nos resultados (PPR) e transporte fretado.

Os interessados devem realizar cadastro no CPAT e obter a carta de encaminhamento. O procedimento pode ser feito presencialmente, mediante apresentação de documento oficial com foto e carteira de trabalho, física ou digital. No local, as equipes fazem a triagem e direcionam os candidatos às entrevistas, de acordo com o perfil exigido.