O governador Tarcísio de Freitas afirmou que o Estado planeja uma malha ferroviária futura de passageiros com Campinas como eixo estratégico de conexão com outros grandes centros do interior paulista. A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao jornalista Corrêa Neves Jr., da Rede Sampi, nesta sexta-feira, 20.

Segundo o governador, o Trem Intercidades (TIC) Campinas–São Paulo é apenas o primeiro passo de um projeto mais amplo. A ideia, de acordo com ele, é estruturar uma rede que una as regiões mais fortes economicamente do Estado por meio de trens de média velocidade.

“Vamos ligar Vale do Paraíba, Baixada Santista, a região metropolitana de São Paulo, Campinas e Sorocaba. Ou seja, vamos atender essas cidades com trem de média velocidade, com trens intercidades”, afirmou.