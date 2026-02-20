Em uma série de ações realizadas ao longo de quinta-feira (19), equipes do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam três homens com mandados de prisão em aberto em diferentes regiões de Campinas. As ocorrências foram apresentadas na 2ª Delegacia Seccional, onde os capturados permaneceram à disposição da Justiça.

Cidade Singer

Durante patrulhamento tático na área do 47º BPM/I, no bairro Cidade Singer, os policiais abordaram um homem de 30 anos. Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar, foi constatado um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Nada de ilícito foi encontrado com o abordado.

Planalto de Viracopos

Na região do Planalto de Viracopos, também na área do 47º BPM/I, a equipe do 1º Baep abordou um homem de 36 anos. A consulta apontou que ele era procurado por tráfico internacional de entorpecentes, com base na Lei de Drogas.

Jardim Campo Belo