Um motociclista morreu na madrugada desta sexta-feira (20) após um acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba.

A ocorrência foi registrada às 2h55, no km 56, sentido Sul. Segundo a concessionária AB Colinas, a vítima conduzia uma Yamaha Fazer 250 quando atingiu a traseira de um veículo não identificado, que deixou o local antes da chegada do atendimento.

Com o impacto, houve a queda do condutor na pista. O óbito foi confirmado às 3h52 pelo médico da concessionária. A perícia técnica foi acionada e chegou ao trecho por volta das 5h40.