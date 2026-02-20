20 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE NA RODOVIA

Motociclista morre e motorista foge na Rodovia Santos Dumont

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
Colisão na traseira de veículo na SP-075, em Indaiatuba, ocorreu na madrugada; motorista deixou o local antes da chegada do socorro.
Colisão na traseira de veículo na SP-075, em Indaiatuba, ocorreu na madrugada; motorista deixou o local antes da chegada do socorro.

Um motociclista morreu na madrugada desta sexta-feira (20) após um acidente na Rodovia Santos Dumont (SP-075), em Indaiatuba.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ocorrência foi registrada às 2h55, no km 56, sentido Sul. Segundo a concessionária AB Colinas, a vítima conduzia uma Yamaha Fazer 250 quando atingiu a traseira de um veículo não identificado, que deixou o local antes da chegada do atendimento.

Com o impacto, houve a queda do condutor na pista. O óbito foi confirmado às 3h52 pelo médico da concessionária. A perícia técnica foi acionada e chegou ao trecho por volta das 5h40.


Artesp

Durante o atendimento, a faixa 2 ficou interditada até 4h31. Depois, a motocicleta e o corpo foram deslocados para a área zebrada, que permaneceu bloqueada até 6h45, quando ocorreu a remoção. O veículo foi encaminhado à base da Polícia Militar Rodoviária.

De acordo com a concessionária, não houve congestionamento no trecho. O caso será investigado para identificar o outro veículo envolvido na colisão.

Comentários

Comentários