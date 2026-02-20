A ampliação das pontes da Avenida Prestes Maia, sobre o córrego Piçarrão, no Jardim do Trevo, deve começar no início de março e terá prazo estimado de 12 meses para conclusão. A intervenção foi anunciada na manhã desta sexta-feira e pretende eliminar o estreitamento existente no trecho, responsável por retenções frequentes nos horários de pico.

Hoje, a avenida conta com três faixas de rolamento em cada sentido, mas esse número cai para duas ao chegar nas pontes, criando um gargalo em um dos corredores mais movimentados da cidade. Com a obra, será implantada uma nova faixa em cada direção, igualando a capacidade da travessia ao restante da via.

O investimento previsto é de R$ 6 milhões, por meio de contrapartida da MRV Engenharia, relacionada ao empreendimento Villagio Garden. A execução ficará a cargo da MSP Engenharia, com acompanhamento da Secretaria de Infraestrutura e da EMDEC, que organizará o trânsito durante os trabalhos.